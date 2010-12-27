В Петербурге депутата избили в собственном подъезде

Муниципал несколько часов пролежал без сознания на лестнице.

В ночь на 1 февраля в Санкт-Петербурге было совершено нападение на муниципального депутата "Морские ворота" Сергея Виниченко.

Как сообщает портал MR7.ru, инцидент произошел около дома, где проживает потерпевший. Трое неизвестных встретили Виниченко в подъезде, что говорили злоумышленники, депутат не помнит, так как он от удара потерял сознание. Отмечается, что Сергей пролежал в подъезде несколько часов, а когда очнулся, сам позвал на помощь.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Ранее мы писали, что Динар Идрисов рассказал подробности нападения. И публиковали видео с избитым оппозиционером: