В Петербурге из-за улучшения погоды открыли парки и скверы

Порывы ветра, по прогнозу синоптиков, могут достигать 15-18 м/с.

Гидромецентр отменил штормовое предупреждение, после чего в комитете по благоустройству Петербурга решили открыть парки и скверы. Об этом сообщила пресс-служба ведомство.

Накануне вечером, 17 сентября, аварийные бригады перешли на усиленное дежурство, так как в городе ожидались порывы ветра до 18 м/с. За ночь ветер повалил как минимум 26 деревьев, большинство из них находятся в Петроградском районе.

Напомним, ранее петербуржцев предупредили о том, что на город надвигается разрушительный ураган "Айла", который оставил без света 62 тысячи домов в Финляндии. Piter.TV рассказал о том, как спастись от разрушительного урагана.

Фото: Piter.TV