В Петербург из Финляндии движется шторм "Айла"

В Суоми уже 62 тысячи домов остались без электричества.

На западное побережье Финляндии в ночь на 17 сентября обрушился сильнейший штормовой ветер, который ломает деревья и сносит линии электропередачи. В городе Пиетарсаари порывы ветра достигали скорости 35 км/час.

Шторм назвали "Айла", по прогнозам экспертов, он только начинается, погода со временем только ухудшится. При этом уже сейчас в Суоми без электричества остались 62 тысячи домов. Местных жителей просят оставаться по возможности дома и ждать, когда шторм отправится в сторону Петербурга.

Накануне МЧС предупредило петербуржцев о возможном шторме 17 сентября.

Ранее петербургский шторм настиг ледокол "Арктика".

Фото: pixabay