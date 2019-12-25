Как спастись от разрушительного урагана "Айла"

Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

На Петербург надвигается разрушительный ураган "Айла", который оставил без света 62 тысячи домов в Финляндии. К вечеру ветер в Северной столице начнет усиливаться, его порывы местами могут достигать 15-18 м/с. Ночью и утром в прибрежных районах порывы будут достигать 18-23 м/с. В пресс-службе ГУ МЧС рассказали горожанам, как вести себя в непогоду, чтобы не пострадать.

Жителям Петербурга посоветовали убрать все вещи с балконов и дворов частных домов. Также стоит убрать подальше от жилого места сухие деревья, которые могут нанести ущерб во время урагана.

Спасатели посоветовали закрыть окна, поставить машины в гараж или припарковать их подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций. По возможности стоит воздержаться от походов на улицу. Если вы все-таки оказались вне дома, не стоит ходить возле рекламных щитов, шатких конструкций и домов с неустойчивой кровлей. Также лучше избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.

При возникновении ЧС необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов нужно набрать номер "112" или "101".

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербург окончательно придет осень.

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