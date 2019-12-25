В пятницу в Петербург окончательно придет осень

Воздух в городе прогреется лишь до +11…+13 градусов.

В пятницу, 18 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут дожди. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В грядущую ночь в городе ожидается понижение температуры до +8…+10 градусов. Днем потеплеет, но не намного – до +11…+13 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербург из Финляндии движется шторм "Айла".

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