Петербургские следователи ищут свидетелей гибели 16-летней девушки в метро

Трагедия произошла 18 августа на станции метро "Проспект Большевиков".

Петербургские следователи начали розыск очевидцев гибели 16-летней девушки в метро. Как сообщается в пресс-службе следственного комитета по городу, обратиться в ведомство с информацией о случившемся можно по телефону 8-911-943-04-64.

Трагедия произошла днем 18 августа на станции метро "Проспект Большевиков": по словам пассажиров, оказавшихся в тот момент на платформе, девушка упала на рельсы прямо перед несущимся поездом. Несчастной отрезало ноги, девушка не дожила до прибытия врачей. Известно, что погибшая была студенткой педагогического колледжа.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Как именно произошло несчастье, пока неясно.

Фото: vk.com/spb_today