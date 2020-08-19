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Погибшей на рельсах станции "Проспекта Большевиков" оказалась несовершеннолетняя студентка

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

Девушка, погибшая на рельсах на станции метро "Проспект Большевиков", училась в педагогическом колледже. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

У 16-летней девушки были диагностированы многочисленные травмы ,в том числе были повреждены обе ноги. Она скончалась еще до прибытия скорой медицинской помощи.

В связи с этим движение поездов от станции метро "Спасская" осуществлялось только до станции "Площадь Александра Невского" с 14:59 до 15:34. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: метрополитен, рельсы, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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