Погибшей на рельсах станции "Проспекта Большевиков" оказалась несовершеннолетняя студентка

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Девушка, погибшая на рельсах на станции метро "Проспект Большевиков", училась в педагогическом колледже. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

У 16-летней девушки были диагностированы многочисленные травмы ,в том числе были повреждены обе ноги. Она скончалась еще до прибытия скорой медицинской помощи.

В связи с этим движение поездов от станции метро "Спасская" осуществлялось только до станции "Площадь Александра Невского" с 14:59 до 15:34.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK