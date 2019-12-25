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Пассажир упал на пути на станции метро "Проспект Большевиков"
Сегодня, 15:22
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nadezhda_sib

Пассажир упал на пути на станции метро "Проспект Большевиков"

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В вестибюлях оранжевой ветки образовались очереди.

Движение по 4-й линии метрополитена временно осуществляется от станции "Спасская" до станции "Площадь Александра Невского". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Дело в том, что в 15:05 на станции метро "Проспект Большевиков" упал пассажир. Подробности инцидента пока не известны. 

Дыбенко только закрыли, было открыто, посидели в поезде и на выход. Хорошо у меня хоть проездной, а большинство платит.

написал петербуржец.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Метрострой" разрывает отношения с поставщиками мозаики на фиолетовую ветку. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: метрополитен, рельсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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