"Метрострой" разрывает отношения с поставщиками мозаики на фиолетовую ветку

Декоративные панно должны были появиться на трех новых станциях Фрунзенского радиуса.

"Метрострой" расторгает контракты с поставщиками мозаики для станций "фиолетовой" ветки петербургского метрополитена. Как рассказала 18 августа "Фонтанка", чиновники заявили, что компания "Тесер" не передала "Метрострою" ничего на заявленную в контракте цену.

Как выяснилось, по договору от апреля прошлого года "Тесер" должен был поставить в метро 13 витражных панно и панно и смальты и камня на станцию "Дунайская", панно "Афганистан", мозаику из смальты и витражный карниз на "Проспект Славы", а также крупное панно на "Шушары". Финальная стоимость контракта оценивалась в 258 млн рублей, 80 млн рублей "Метрострой" отправил поставщику в качестве аванса. Поставка мозаики задерживались из-за отстающего от графика финансирования, чиновники отказались заключать с "Тесером" договор подряда и передали монтаж мозаики другому подрядчику.

Несмотря на то, что три новые станции Фрунзенского радиуса открылись позже срока и со второго раза, а некоторые декоративные элементы вестибюлей были явно заменены или вовсе отсутствовали, чиновники заявили, что поставки мозаики сорваны более чем на год. Согласно заявлению "Метростроя", "Тесер" должен вернуть им 70 млн аванса, а поставленная им часть "Афганистана" уже не представляет ценности для "Метростроя". Между тем, проектировщики признали все мозаики, установленные и недоустановленные, соответствующими проектным решениям.

В "Метрострое" видят вину в неправильном оформлении документации со стороны "Тесера" и срывах сроков поставки и не собираются доводить станции метро до задуманного изначально вида. Поставщик же намерен идти к правоохранителям с требованием проверить, есть ли товар-отказник на складе. Издание подчеркивает, что главный инженер предприятия заметил в работе "Тесера" брак, не позволяющие монтировать мозаику, и фактически поставку не осуществили. В "Метрострое" предложили удешевить отделку по контракту, заменив одни панно на другие.

Ранее мы рассказывали, что "Метрострою" разрешили возобновить работы на Красносельско-Калининской ветке.

Фото: Piter.TV