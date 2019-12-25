Стали известны подробности происшествия на "Проспекте Большевиков"

Девушка погибла до прибытия скорой.

Во вторник, 18 августа, на станции "Проспект Большевиков" произошел несчастный случай. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Отмечается, что около 15:05 на рельсы упала девушка, поезд перерезал ногу, пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи. Как именно произошла трагедия, пока неизвестно. Какое-то время движение по 4-й линии метрополитена осуществлялось от станции "Спасская" до станции "Площадь Александра Невского".

Ранее мы писали, что движение по "оранжевой" линии метрополитена Петербурга восстановили.

Фото: vk.com/spb_today