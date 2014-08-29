В Петербурге ищут способ удержать молодых специалистов в метрополитене

Выпускники не спешат работать в метро.

В Санкт-Петербурге обсудили проблему закрепления молодых специалистов в городском метрополитене. Рабочее совещание прошло на базе Колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта при участии вице-губернатора Ирины Потехиной, председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева и начальника СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Евгения Козина, сообщает телеграм-канал Комитета по транспорту.

Согласно данным учреждения, из примерно 400 студентов, ежегодно выпускающихся из колледжа, по специальности в метро трудоустраиваются лишь 20%. Аналогичная ситуация наблюдается и среди практикантов. Около 13% выпускников продолжают обучение в вузах, а из 58 молодых людей, ушедших на военную службу, вернулись на предприятие только 13.

Чтобы изменить ситуацию, участники совещания предложили ряд практических мер. Среди них — частичная "капитализация" стипендии для тех, кто после армии вернется работать в метрополитен, введение целевого обучения с повышенной стипендией, а также новая форма практики "Учебная бригада", позволяющая студентам глубже погрузиться в реальный производственный процесс. Кроме того, планируется активнее проводить профориентационную работу среди школьников и их родителей.

Фото: Piter.TV