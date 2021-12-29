В Петербурге и области выпало рекордное количество снега с начала зимы

В Петербурге высота снега достигла 37 см, в области – 66 см.

В понедельник, 10 января, в Петербурге зафиксирован новый рекорд – высота снежного покрова впервые с начала зимы достигла 37 см. Еще 7 и 9 января высота снега в городе достигала 36 см. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Рекордами может похвастаться и Ленобласть. К примеру, в Лодейном Поле высота снега достигла 66 см с начала зимы. Догнал по снегу Лодейное поле город Тихвин, там снежный покров также достиг 66 см.

Фото: Facebook / Михаил Леус

Тем временем и в городе, и в области ожидается похолодание. В Петербурге 10 января местами пройдёт небольшой снег, температура в течение дня будет постепенно понижаться. Жителям Ленобласти стоит быть готовыми днем к небольшому снегу, морозам и гололедице на дорогах.

Главное фото: Piter.TV