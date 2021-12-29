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В Петербурге 10 января к вечеру ожидается похолодание
Сегодня, 8:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 10 января к вечеру ожидается похолодание

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К утру 11 января в Петербурге морозы окрепнут до -18…-16 градусов.

В Петербурге в первый день после праздничных каникул синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью уходящего циклона. Местами пройдёт небольшой снег, температура в течение дня будет постепенно понижаться. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -6…-4°, по Ленобласти -9…-4°, к вечеру в Северной столице похолодает до -12…-10°, и до -14…-9° по области. Ветер северный 1-6 м/с.

К утру 11 января в Петербурге морозы окрепнут до -18…-16 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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