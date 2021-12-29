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В Ленобласти 10 января ожидаются морозы, небольшой снег и гололедица на дорогах
Сегодня, 10:59
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В Ленобласти 10 января ожидаются морозы, небольшой снег и гололедица на дорогах

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Морозы продержатся в регионе до 12 января.

Жителям Ленобласти стоит быть готовыми днем к небольшому снегу, морозам и гололедице на дорогах. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе регионального МЧС России со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем – переменная облачность. Как ночью, так и днем, в большинстве районов пройдет небольшой снег. 

Температура воздуха в течение суток на юге составит -6...-11 градусов, на севере – до -11...-16 градусов. Ночью похолодает до -19 градусов. В область нагрянет северо-восточный, северный ветер с порывами до 3-8 м/c. Атмосферное давление будет повышаться. 

Ранее жителей Ленобласти предупредили о сильных морозах с 9 по 12 января.

Фото: pexels.com

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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