Жителей Ленобласти предупредили о сильных морозах с 9 по 12 января

Столбики термометров опустятся до -25...-30 градусов.

Уже в воскресенье, 9 января, в Ленобласть нагрянут морозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ленобласти со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Снег и температура воздуха до -25 градусов ожидается в области 9 января. В понедельник, 10 января, ожидается снег, изморозь. Начало рабочей недели начнется с гололедицы на дорогах. Во вторник, 11 января, ожидается местами изморозь, туман, мороз до -25...-30 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.

Жителей региона предупредили о повышенной вероятности ДТП и авиапроисшествий. Также повышается вероятность повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП, линиях связи и не только.

Фото: pexel.com