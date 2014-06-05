В Петербурге и области увеличили сроки ввода жилья в эксплуатацию

В области застройщики переносят сдачу квартиры в регионе в среднем на 8,7 месяца, в начале года этот срок составлял 7,8 месяца.

С начала года в Петербурге увеличился средний срок переноса сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию с 3,3 до 4,5 месяцев. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает "Деловой Петербург".

В области застройщики переносят сдачу квартиры в регионе в среднем на 8,7 месяца, в начале года этот срок составлял 7,8 месяца. Как рассказали участники рынка, это произошло из-за разрыва логистических цепочек, роста цен на стройматериалы и колебания рынка недвижимости. Сейчас застройщики снижают интенсивность процессов, чтобы адаптироваться и выработать дальнейший план действий.

Напомним, что строительство двух корпусов ЖК "Ломоносовъ" готовятся закончить согласно графику. Мероприятия затянулись из-за ряда факторов – к ним относится и длительная передача стройплощадки ООО "Петрострой", которое недавно было признано банкротом, и частичная неподготовленность проектной документации. Кроме того, в ходе разработки котлована рабочие нашли массивные валуны и вынуждены были демонтировать лестничные марши из-за несоблюдения технологий предыдущим застройщиком. Согласно планам, сроки завершения строительства 3 и 4 корпусов – март 2023 года и конец 2023 года соответственно.

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Фото: Piter.tv