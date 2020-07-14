Здание "Андерсен отеля" в Петроградском районе выкупили

Бывшее здание "Андерсен отель" на улице Чапыгина перешло в собственность ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй–3". На выписку из Росреестра обратил внимание "Деловой Петербург". Сделка была закрыта еще в прошлом году.
Сумма сделки и дальнейшее назначение здания не уточняются. По адресу Чапыгина, 4, работал трехзвездочный отель площадью 5,3 тыс.кв.метров. Он закрылся весной 2020-го года из-за пандемии. Юрлицо было ликвидировано в сентябре того же года.
Отель работал 15 лет.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что КГИОП не согласовал эскизный проект преображения комплекса зданий на Тележной.
Фото: ВКонтакте / Андерсен Отель, Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все