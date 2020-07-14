  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Здание "Андерсен отеля" в Петроградском районе выкупили
Сегодня, 16:09
49
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Здание "Андерсен отеля" в Петроградском районе выкупили

0 0

Он закрылся весной 2020-го года.

Бывшее здание "Андерсен отель" на улице Чапыгина перешло в собственность ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй–3". На выписку из Росреестра обратил внимание "Деловой Петербург". Сделка была закрыта еще в прошлом году.

Сумма сделки и дальнейшее назначение здания не уточняются. По адресу Чапыгина, 4, работал трехзвездочный отель площадью 5,3 тыс.кв.метров. Он закрылся весной 2020-го года из-за пандемии. Юрлицо было ликвидировано в сентябре того же года.

Отель работал 15 лет.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что КГИОП не согласовал эскизный проект преображения комплекса зданий на Тележной. 

Фото: ВКонтакте / Андерсен Отель, Санкт-Петербург

Теги: андерсен отель, недвижимость, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии