Здание "Андерсен отеля" в Петроградском районе выкупили

Он закрылся весной 2020-го года.

Бывшее здание "Андерсен отель" на улице Чапыгина перешло в собственность ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй–3". На выписку из Росреестра обратил внимание "Деловой Петербург". Сделка была закрыта еще в прошлом году.

Сумма сделки и дальнейшее назначение здания не уточняются. По адресу Чапыгина, 4, работал трехзвездочный отель площадью 5,3 тыс.кв.метров. Он закрылся весной 2020-го года из-за пандемии. Юрлицо было ликвидировано в сентябре того же года.

Отель работал 15 лет.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что КГИОП не согласовал эскизный проект преображения комплекса зданий на Тележной.

Фото: ВКонтакте / Андерсен Отель, Санкт-Петербург