КГИОП не согласовал эскизный проект преображения комплекса зданий на Тележной

КГИОП не одобрил эскизный проект капитального ремонта зданий на Тележной улице. При рассмотрении документации были выявлены многочисленные несоответствия требованиям режима зон охраны на данной территории, сообщила 15 июня пресс-служба ведомства.
Комплекс домов №№ 21, 23, 25-27, 29 и 29, лит. Г на Тележной улице общей площадью 6,4 тыс. "квадратов" признали аварийным и расселили больше десяти лет назад. В 2021 году их продали на торгах 274,94 млн рублей. Дома не являются объектами культурного наследия, однако отнесены к категории исторических зданий.
В ходе капремонта планируется провести перепланировку. В представленных эскизах отсутствовала схема устройства террасы, накрываемой съемными конструкциями. Кроме того, будет размещен новый фасадный декор, установлены новые двери. Архитектурное решение дверных заполнений не соответствует историческому.
Также в КГИОП оказались недовольны технической части проекта. Физическое лицо хочет провести работы в подземной части здания, но не предусмотрел геотехнического мониторинга.
Собственник должен объяснить, почему в эскизном проекте есть информация о том, что сейчас идут работу по устранению аварийности в доме №21. Также в ведомстве напомнили, что менять облик домов №25-27 запрещено. Ранее появлялась информация о проведении подобных работ.
Фото: КГИОП
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