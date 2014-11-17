Строительство двух корпусов ЖК "Ломоносовъ" готовятся закончить согласно графику

Согласно планам, сроки завершения строительства 3 и 4 корпусов – март 2023 года и конец 2023 года соответственно.

Строительство 3 и 4 корпусов ЖК "Ломоносовъ" в Петродворцовом районе идет с отставанием от графика, однако застройщик все равно планирует завершить работы в указанные ранее сроки. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на совещание Комитета по строительству Северной столицы.

Мероприятия затянулись из-за ряда факторов – к ним относится и длительная передача стройплощадки ООО "Петрострой", которое недавно было признано банкротом, и частичная неподготовленность проектной документации. Кроме того, в ходе разработки котлована рабочие нашли массивные валуны и вынуждены были демонтировать лестничные марши из-за несоблюдения технологий предыдущим застройщиком.

Как отметил главный инженер ООО "СЗ "Капитан", полностью ликвидировать отставание по 3 и 4 корпусам задумали до сентября и в декабре 2022 года соответственно. Также до конца июля состоится выездное совещание с представителями администрации Петродворцового района по вопросу. На данный момент уже принято решение об оказании содействия УК "Атмосфера" в устранении всех обнаруженных недостатков.

Таким образом, строительство 3 корпуса на 486 квартир должно быть завершено в марте 2023 года, а 4-ого, на 559 квартир – в конце 2023 года соответственно. Оба здания займут площадь более 16 тыс. квадратных метров.

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Фото: Строительный Петербург