В июне в Петербурге сдали 104 дома

Больше всего квадратных метров были введены в Красногвардейском, Невском и Приморском районах.

В июне 2022 года в Петербурге сдали 356,8 тыс.кв.метров жилья. В этом месяце лидером по объему стал Красногвардейский район. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Всего в районе построили 77 тыс.кв. метров площади, 5 домов на 1815 квартир.

На втором месте оказался Невский район с 3 домами, 1571 квартирой и 72,9 тыс.кв. метров. Тройку лидеров закрывает Приморский район. В июне там ввели в эксплуатацию 13 домов на 1284 квартиры, 67 тыс. кв. метров.

Всего в первый летний месяц готовы принимать жильцов 104 дома на 6912 квартир, включая индивидуальное строительство.

Кроме того, введены 18 объектов общегражданского значения, например, детский сад на 160 мест в Калининском районе, детский сад на 165 мест и начальная школа на 100 мест в Красногвардейском районе.

Фото: комитет по строительству