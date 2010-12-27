В Петербурге и области эвакуировали четыре учебных заведения за день

Волна лжеминирования прошла в понедельник.

Первый рабочий день недели, 18 ноября, оказался нервным для нескольких сотен студентов и преподавателей из четырех учебных заведений города и области. Три университета и один колледж подверглись вчера лжеминированию и эвакуации.

Утром прервались занятия в Политехническом колледже в Сосновом бору. Электронное письмо с текстом о том, что в здании спрятана бомба, стало поводом вывести учащихся на улицу.

Не повезло в тот день Морскому техническому, Горному университетам и университету гражданской авиации. Каждому вузу приходили аналогичные сообщения с призывом "не повторять судьбу Магнитогорска". Аноним предупреждал, что времени на эвакуацию у адресата и нескольких других госучреждений мало. К счастью, взрывные устройства службы в зданиях не обнаружили, занятия спустя время возобновлялись.

По информации АН "Оперативное прикрытие", письма с угрозами приходили вузам из Франции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма.

Ранее сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас времён войны в Ленобласти.

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