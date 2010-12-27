Сосновоборский колледж эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании

В результате поисковых работ, спасатели не нашли опасных взрывчатых веществ на территории учебного здания.

В понедельник, 18 ноября, в Сосновом Бору эвакуировали Политехнический колледж после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "Мой Сосновый Бор".

Инцидент произошел утром понедельника. В колледж, расположенный на улице Космонавтов, 22, поступил звонок, сообщающий о минировании здания. Всех учащихся эвакуировали, а к зданию приехали спасатели и кинологи. В ходе обыска здания опасных взрывчатых веществ обнаружено не было.

После проведения работ, сотрудники и учащиеся смогли вернутся в здание уже к полудню.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, сообщившего о минировании.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге прокурор требует дать пожизненное обвиняемым во взрыве в метро.

Фото: vk.com/sosnovy_bor