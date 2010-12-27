  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сосновоборский колледж эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании
Сегодня, 18:14
101
arteliseev

Сосновоборский колледж эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании

0 0

В результате поисковых работ, спасатели не нашли опасных взрывчатых веществ на территории учебного здания.

В понедельник, 18 ноября, в Сосновом Бору эвакуировали Политехнический колледж после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "Мой Сосновый Бор".

Инцидент произошел утром понедельника. В колледж, расположенный на улице Космонавтов, 22, поступил звонок, сообщающий о минировании здания. Всех учащихся эвакуировали, а к зданию приехали спасатели и кинологи. В ходе обыска здания опасных взрывчатых веществ обнаружено не было. 

После проведения работ, сотрудники и учащиеся смогли вернутся в здание уже к полудню.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, сообщившего о минировании. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге прокурор требует дать пожизненное обвиняемым во взрыве в метро. 

Фото: vk.com/sosnovy_bor

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии