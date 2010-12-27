Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас времён войны в Ленобласти

Специалисты уничтожили гранату на месте её обнаружения.

Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас времён войны, обнаруженный жителем деревни Ульяшево у себя во дворе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

В дежурную часть Росгвардии поступила информация о том, что местный житель деревни Ульяшево Волховского района Ленинградской области обнаружил рядом с забором своего дома ржавый предмет, внешне напоминающий гранату времён войны.

По указанному адресу незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Взрывотехники установили, что это ручная оборонительная граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны с запалом в состоянии сильной коррозии.

Специалисты уничтожили гранату на месте её обнаружения с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Ранее в районе Пулковских высот нашли опасный снаряд времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО