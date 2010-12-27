В районе Пулковских высот нашли опасный снаряд времен ВОВ

Он грозил взорваться в любой момент из-за сильной коррозии и остатков взрывчатого вещества.

В Московском районе Петербурга рабочие нашли снаряд времен ВОВ. Это произошло во время благоустройства территории, когда мужчины выкорчевывали деревья, около 65 дома по Пулковскому шоссе, около Пулковской обсерватории. На место сотрудники сразу же вызвали специалистов из ОМОНа.Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по региону.

Оказалось, что боеприпас представляет собой 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Он изготовлен в Германии во времена войны 1941-1945 годов. Взрывотехники установили, что предмет по-прежнему несет угрозу для местных жителей. Он сохранил в корпусе взрывчатое вещество, хотя и находится в состоянии сильной коррозии.

На данный момент снаряд успешно вывезен и ликвидирован на полигоне в Ленинградской области.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге неизвестный сообщил о возможном взрыве в центре йоги.

Фото: Росгвардия по СПб и Ленобласти

