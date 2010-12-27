В Петербурге неизвестный сообщил о возможном взрыве в центре йоги

Вечером субботы, 3 ноября, неизвестный сообщил полиции о взрыве в спортивном клубе "Йога Центр" на улице Ушинского, 3/3. Об этом сообщил ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники полиции прибыли на место возможного минирования, но не обнаружили там никаких подозрительных предметов. Эвакуация не проводилась.
Звоонок был осуществлен с телефонного номера, зарегистрированного на АО "Сервис Проект Технологии". Неизвестный сообщи о возможном взрыве в клубе, после чего бросил трубку.
Сейчас его разыскивает полиция.
Ранее мы сообщали, что в Петергофе был обнаружен минометный снаряд времен ВОВ.
Фото: pixabay.com
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