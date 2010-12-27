В Петербурге неизвестный сообщил о возможном взрыве в центре йоги

Об этом он сообщил в полицию.

Вечером субботы, 3 ноября, неизвестный сообщил полиции о взрыве в спортивном клубе "Йога Центр" на улице Ушинского, 3/3. Об этом сообщил ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции прибыли на место возможного минирования, но не обнаружили там никаких подозрительных предметов. Эвакуация не проводилась.

Звоонок был осуществлен с телефонного номера, зарегистрированного на АО "Сервис Проект Технологии". Неизвестный сообщи о возможном взрыве в клубе, после чего бросил трубку.

Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали, что в Петергофе был обнаружен минометный снаряд времен ВОВ.

Фото: pixabay.com

