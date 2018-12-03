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В Петергофе обнаружили снаряд времен ВОВ
Сегодня, 11:00
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arteliseev

В Петергофе обнаружили снаряд времен ВОВ

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Его утилизировали сотрудники Росгвардии.

Вечером в субботу, 2 ноября, в Петергофе при проведении земляных работ  на Широкой улице нашли минометную мину калибра 89 миллиметров. Предположительно, боеприпас находился в земле со времен Великой Отечественной.  Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Предполагалось, что снаряд может сработать. В девять часов вечера его вывезли сотрудники Росгвардии для дальнейшей утилизации. 

Ранее мы сообщали, что сотрудники Росгвардии обезвредили грабителя, пытавшегося ограбить магазин Александровской больницы.

Фото: Piter.tv

Теги: великая отечественная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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