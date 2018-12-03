В Петергофе обнаружили снаряд времен ВОВ

Его утилизировали сотрудники Росгвардии.

Вечером в субботу, 2 ноября, в Петергофе при проведении земляных работ на Широкой улице нашли минометную мину калибра 89 миллиметров. Предположительно, боеприпас находился в земле со времен Великой Отечественной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Предполагалось, что снаряд может сработать. В девять часов вечера его вывезли сотрудники Росгвардии для дальнейшей утилизации.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Росгвардии обезвредили грабителя, пытавшегося ограбить магазин Александровской больницы.

Фото: Piter.tv