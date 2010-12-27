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В Северной столице мужчина попытался ограбить магазин Александровской больницы
Сегодня, 21:55
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arteliseev

В Северной столице мужчина попытался ограбить магазин Александровской больницы

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Его поймали сотрудники россгвардии.

В субботу, 2 ноября, в магазине Александровской больницы, мужчина попытался совершить ограбление. Его схватили и задержали сотрудники росгвардии. Об этом сообщили в УВО войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу.

Преступник оттолкнул кассира от прилавка и попытался взломать кассовый аппарат. Сотрудники учреждения смогли дозвонится до охраны и рассказать о происходящем.Сотрудники россгвардии вовремя смогли задержать грабителя. Он не успел скрыться с места преступления. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что мужчина проник на территорию государственного исторического архива.

Фото: pixabay.com

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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Карепина Екатерина
Сегодня 22:01

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