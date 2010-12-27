В Северной столице мужчина попытался ограбить магазин Александровской больницы

Его поймали сотрудники россгвардии.

В субботу, 2 ноября, в магазине Александровской больницы, мужчина попытался совершить ограбление. Его схватили и задержали сотрудники росгвардии. Об этом сообщили в УВО войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу.

Преступник оттолкнул кассира от прилавка и попытался взломать кассовый аппарат. Сотрудники учреждения смогли дозвонится до охраны и рассказать о происходящем.Сотрудники россгвардии вовремя смогли задержать грабителя. Он не успел скрыться с места преступления. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что мужчина проник на территорию государственного исторического архива.

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