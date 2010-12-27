Задержан мужчина, проникший в Российский государственный исторический архив

Он проник на прилегающую к архиву территорию, где его и поймали сотрудники вневедомственной охраны.

Ночью субботы, 2 ноября, сотрудники отделов вневедомтсвенной охраны войск национальной гвардии по Невскому и Красногвардейскому районам смогли задержать мужчину, который незаконно проник на территорию государственного исторического архива. Об этом сообщила пресс-служба УВО Росгвардии.

Отряду, находящемуся на маршруте патрулирования, поступила информация о сработавшей сигнализации в архиве, расположенном на Заневском проспекте 36. Сигнал тревоги был передан сотрудникам, несущим службу на постах, расположенных на территории архива.

При осмотре прилегающих к архиву территорий был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан полицией.

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