Задержан мужчина, проникший в Российский государственный исторический архив

Ночью субботы, 2 ноября, сотрудники отделов вневедомтсвенной охраны войск национальной гвардии по Невскому и Красногвардейскому районам смогли задержать мужчину, который незаконно проник на территорию государственного исторического архива. Об этом сообщила пресс-служба УВО Росгвардии.
Отряду, находящемуся на маршруте патрулирования, поступила информация о сработавшей сигнализации в архиве, расположенном на Заневском проспекте 36. Сигнал тревоги был передан сотрудникам, несущим службу на постах, расположенных на территории архива.
При осмотре прилегающих к архиву территорий был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан полицией.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали вымогателя.
Фото: pixabay.com
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