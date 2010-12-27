  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан мужчина, проникший в Российский государственный исторический архив
Сегодня, 15:52
17
arteliseev

Задержан мужчина, проникший в Российский государственный исторический архив

0 0

Он проник на прилегающую к архиву территорию, где его и поймали сотрудники вневедомственной охраны.

Ночью субботы, 2 ноября, сотрудники отделов вневедомтсвенной охраны войск национальной гвардии по Невскому и Красногвардейскому районам смогли задержать мужчину, который незаконно проник на территорию государственного исторического архива.  Об этом сообщила пресс-служба УВО Росгвардии.

Отряду, находящемуся на маршруте патрулирования, поступила информация о сработавшей сигнализации в архиве, расположенном на Заневском проспекте 36. Сигнал тревоги был передан сотрудникам, несущим службу на постах, расположенных на территории архива. 

При осмотре прилегающих к архиву территорий был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан полицией. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали вымогателя.

Фото: pixabay.com

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии