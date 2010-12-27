Полиция задержала преступника, вымогавшего у петербуржца 1 миллион рублей

Соучастника преступлений активно ищет полиция.

В четверг, 31 октября, в отделение полиции Петроградского района обратился мужчина 1963 года рождения. Он заявил, стал свидетелем преступление. У дома 50 по Чкаловскому проспекту, двое неизвестных силой заставили мужчину сесть в "Мерседес" и скрылись.

Наряд ОГИБДД оперативно прибыл на место происшествия и обнаружил указанный автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый. Его тюхе задержали. На следующий день в отделение полиции обратился сам потерпевший. Он подтвердил, что задержаны подозреваемый и неустановленный соучастник похитили его, и вывезли к дому 20 набережной реки Карповки. Они угрожали ему физической расправой и пытались выманить 1 миллион рублей, якобы для погашения долга. Ко всему прочему, они требовали заложить принадлежащий ему автомобиль "Шевроле Тахо". После они отпустили потерпевшего.

Сейчас приняты меры к розыску соучастника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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