Школьник из Кудрово пырнул ножом одноклассника

Полиция проводит детальную проверку инцидента.

Вечером пятницы, 1 ноября, в полицию позвонила 15-летняя ученица 9 класса. Она сообщила о драке между двумя юношами из 8 класса. В ходе конфликта один школьник ударил ножом другого. Инцидент произошел в городе Кудрово у дома №4, корпус 3 Венской улицы. Об этом сообщил ГУ МВД по городу и области.

Пострадавшего 14-летнего подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающей колото-резаной раной в брюшной полости. Самого подозреваемого полиция задержала по метсу его жительства.

По факту произошедшего проводится проверка.

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