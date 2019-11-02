Появились новые детали в деле о расстреле военнослужащих в Забайкалье

Трагедия случилась 25 октября.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что командиры войсковой части в Забайкалье, где произошла стрельба, нарушили приказ. Об этом сообщает РБК.

По словам министра, он отдал приказ, запрещающий отправлять в караул от трех суток и более солдат срочников. Поэтому Рамиль Шамсутдинов не мог быть назначен на караул.

Напомним, что 25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых человек. Среди них были как сослуживцы, так и офицеры. Молодой человек сдался спецназу. Предварительно эксперты говорили, что у юноши мог произойти нервный срыв и винили в случившемся возможную дедовщину или личные проблемы.

На данный момент виновный арестован. В суде он заявил, что не раскаивается в содеянном. Его друзья собрали для отца солдата 220 тысяч рублей. Интернет-петицию об освобождении юноши подписали около 12 тысяч человек.

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