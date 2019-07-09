В Петербурге и области более 1,5 военнослужащих приняли присягу

Весенний призыв завершился.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что в Петербурге и Ленобласти завершился весенний призыв.

Более 1 500 военнослужащих приняли присягу. Процесс приведения к воинской присяги завершился. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО. Отмечается, что торжественные мероприятия прошли на строевых плацах соединений и воинских частей армии. В пресс-службе отметили, что молодые люди отсидели двухнедельный карантин и сдали тесты на коронавирус.

Напомним, что 3 июля, стало известно, что в некоторых районах города возникла сложна ситуация с выполнением нормы призыва.

Ранее мы писали, что петербургские студенты привезли коронавирус со сборов.

Фото: Минобороны России