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В Петербурге и области более 1,5 военнослужащих приняли присягу
Сегодня, 22:20
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smirenny

В Петербурге и области более 1,5 военнослужащих приняли присягу

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Весенний призыв завершился.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что в Петербурге и Ленобласти завершился весенний призыв. 

Более 1 500 военнослужащих приняли присягу. Процесс приведения к воинской присяги завершился. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО. Отмечается, что торжественные мероприятия прошли на строевых плацах соединений и воинских частей армии. В пресс-службе отметили, что молодые люди отсидели двухнедельный карантин и сдали тесты на коронавирус. 

Напомним, что 3 июля, стало известно, что в некоторых районах города возникла сложна ситуация с выполнением нормы призыва. 

Ранее мы писали, что петербургские студенты привезли коронавирус со сборов.

Фото: Минобороны России

Теги: весенний призыв, присяга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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