Петербургские студенты привезли коронавирус со сборов

Студенты ЛЭТИ проходили сборы в одной из воинских частей Петербурга.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что несколько студентов петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ заразились коронавирусом во время учебных сборов.

Студенты проходили сборы в одной из воинских частей Петербурга. Молодые люди почувствовали недомогание уже после принесения присяги. Тесты на коронавирус оказались положительными. Сейчас студентов изолировали. Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что 10 человек госпитализировали, еще около сотни помещены в обсервации.

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Фото: Piter.TV