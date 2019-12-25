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Петербургские студенты привезли коронавирус со сборов
Сегодня, 22:54
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smirenny

Петербургские студенты привезли коронавирус со сборов

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Студенты ЛЭТИ проходили сборы в одной из воинских частей Петербурга.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что несколько студентов петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ заразились коронавирусом во время учебных сборов. 

Студенты проходили сборы в одной из воинских частей Петербурга. Молодые люди почувствовали недомогание уже после принесения присяги. Тесты на коронавирус оказались положительными. Сейчас студентов изолировали. Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что 10 человек госпитализировали, еще около сотни помещены в обсервации. 

Ранее мы писали, что губернатор поручил усилить контроль за масочным режимом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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