В ВМФ опровергли информацию о заражении студентов ЛЭТИ во время военных сборов

Во время сборов все студенты были здоровы.

В службе информационного обеспечения Военно-морского флота опровергли информацию о заражении коронавирусом студентов ЛЭТИ во время военных сборов на базе Объединенного учебного центра ВМФ.

Перед отъездом в учебный центр все студенты сдали тест на коронавирус, они были отрицательными. В период сборов обучающиеся регулярно проходили медицинский осмотр и измеряли температуру не реже трех раз в сутки.

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией среди участников сборов допущено не было. На территории части, где проводились сборы, ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией нет. говорится в сообщении.

Кроме того, в августе Центр государственного санитарного эпидемиологического надзора провел там проверку и нарушений не выявил.

Фото: aviaforum.ru