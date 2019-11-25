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В ВМФ опровергли информацию о заражении студентов ЛЭТИ во время военных сборов
Сегодня, 12:01
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nadezhda_sib

В ВМФ опровергли информацию о заражении студентов ЛЭТИ во время военных сборов

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Во время сборов все студенты были здоровы.

В службе информационного обеспечения Военно-морского флота опровергли информацию о заражении коронавирусом студентов ЛЭТИ во время военных сборов на базе Объединенного учебного центра ВМФ. 

Перед отъездом в учебный центр все студенты сдали тест на коронавирус, они были отрицательными. В период сборов обучающиеся регулярно проходили медицинский осмотр и измеряли температуру не реже трех раз в сутки. 

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией среди участников сборов допущено не было. На территории части, где проводились сборы, ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией нет.

говорится в сообщении. 

Кроме того, в августе Центр государственного санитарного эпидемиологического надзора провел там проверку и нарушений не выявил. 

Фото: aviaforum.ru

Теги: военные сборы, лэти, учебный центр вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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