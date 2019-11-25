В ВМФ опровергли информацию о заражении студентов ЛЭТИ во время военных сборов

В службе информационного обеспечения Военно-морского флота опровергли информацию о заражении коронавирусом студентов ЛЭТИ во время военных сборов на базе Объединенного учебного центра ВМФ.
Перед отъездом в учебный центр все студенты сдали тест на коронавирус, они были отрицательными. В период сборов обучающиеся регулярно проходили медицинский осмотр и измеряли температуру не реже трех раз в сутки.
Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией среди участников сборов допущено не было. На территории части, где проводились сборы, ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией нет.
говорится в сообщении.
Кроме того, в августе Центр государственного санитарного эпидемиологического надзора провел там проверку и нарушений не выявил.
Фото: aviaforum.ru
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