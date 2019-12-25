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Губернатор поручил усилить контроль за масочным режимом
Сегодня, 20:31
38
smirenny

Губернатор поручил усилить контроль за масочным режимом

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Беглов напомнил, что соблюдение масочного режима важно.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что губернатор Петербурга распорядился усилить контроль за соблюдением масочного режима. 

Теперь наличие маски будут проверять во всех структурах, особенно в транспорте. Напомним, что горожане и гости Петербурга обязаны носить маски в городских учреждениях, ТЦ и ТРЦ, а также в общественном транспорте. 

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса. Помимо этого было зафиксировано 7 летальных случаев от COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: губернатор петербурга, коронавирус, масочный режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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