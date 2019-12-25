Губернатор поручил усилить контроль за масочным режимом

В понедельник, 10 августа, стало известно, что губернатор Петербурга распорядился усилить контроль за соблюдением масочного режима.
Теперь наличие маски будут проверять во всех структурах, особенно в транспорте. Напомним, что горожане и гости Петербурга обязаны носить маски в городских учреждениях, ТЦ и ТРЦ, а также в общественном транспорте.
Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса. Помимо этого было зафиксировано 7 летальных случаев от COVID-19.
Фото: Piter.TV
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