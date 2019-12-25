В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 118 в 83 регионах.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Петербурге выписали по выздоровлению 45 горожан. По России от COVID-19 вылечились 3 259 человек. А за весь период пандемии в стране — 696 681.

В Петербурге под медицинским наблюдением находится 699 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 9 тысяч человек.

Фото:Piter.TV