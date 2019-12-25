  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 9 тысяч человек
Сегодня, 10:02
64
nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 9 тысяч человек

0 0

Под наблюдением медиков находятся более 700 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8963 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 771 человек. Из них 228 ― на самоизоляции, 340― контактные, 143 ― в обсерваторе. Стоит отметить, что еще в прошлую пятницу в обсерваторе было всего 5 человек.

За сутки на номер "122" поступило 151 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 65 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 19 человек.

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии