На коронавирус в Петербурге протестировали более 18 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 18133 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Под медицинским наблюдением находится 916 человек. Из них 544 ― на самоизоляции, 367― контактные, 5 ― в обсерваторе.
За сутки на номер "122" поступило 373 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 73 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 16 человек.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор предлагает ослабить карантинные ограничения в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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