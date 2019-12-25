На коронавирус в Петербурге протестировали более 18 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находится более 900 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 18133 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 916 человек. Из них 544 ― на самоизоляции, 367― контактные, 5 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 373 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 73 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 16 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор предлагает ослабить карантинные ограничения в Петербурге.

Фото: Piter.TV