Роспотребнадзор предлагает ослабить карантинные ограничения в Петербурге

Руководитель Роспотребнадзора предлагает перейти ко второму этапу снятия ограничений.

В среду, 5 августа, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила Смольному перейти ко второму этапу снятия ограничений.

Вице-губернатор Олег Эргашев уверен, что эпидемиологическая ситуация улучшается. Попова уточнила, что специалисты ведомства консультируются с медиками. По последним данным, в Петербурге практически еженедельно количество поступающих больных с коронавирусом уменьшается на 15%. Ко всему прочему, перепрофилированные больницы возвращаются к штатному режиму работы.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки выявили 156 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV