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Роспотребнадзор предлагает ослабить карантинные ограничения в Петербурге
Сегодня, 21:54
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smirenny

Роспотребнадзор предлагает ослабить карантинные ограничения в Петербурге

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Руководитель Роспотребнадзора предлагает перейти ко второму этапу снятия ограничений.

В среду, 5 августа, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила Смольному перейти ко второму этапу снятия ограничений. 

Вице-губернатор Олег Эргашев уверен, что эпидемиологическая ситуация улучшается. Попова уточнила, что специалисты ведомства консультируются с медиками. По последним данным, в Петербурге практически еженедельно количество поступающих больных с коронавирусом уменьшается на 15%. Ко всему прочему, перепрофилированные больницы возвращаются к штатному режиму работы.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки выявили 156 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: карантин, коронавирус, ограничения, роспотребнадзор
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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