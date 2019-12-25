В Петербурге за сутки выявили 156 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выписали 7 555 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 204 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1342 (25,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 156 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 33. За последние сутки подтверждена смерть 139 пациентов, в том числе 18 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 7 555 пациентов, в том числе 37 человек в Петербурге и 6 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV