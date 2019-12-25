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За последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19
Сегодня, 10:12
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IRINA_CHALKINA

За последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19

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По России зафиксировано 70 летальных случаев.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Известно, что по России зафиксировано 70 летальных случаев. С начала пандемии в Петербурге COVID-19 унес жизни более двух тысяч горожан. 

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 157 новых случаев коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 9 тысяч человек.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус статистика, смерти коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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