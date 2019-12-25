По России зафиксировано 70 летальных случаев.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Известно, что по России зафиксировано 70 летальных случаев. С начала пандемии в Петербурге COVID-19 унес жизни более двух тысяч горожан.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 157 новых случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 9 тысяч человек.

Фото:Piter.TV