Эксперт: альтернативная служба в армии пополнилась новыми профессиями

Юрист рассказал о сроках и документах, которые надо предоставить призывнику в военный комиссариат.

Список профессий для прохождения альтернативной службы в армии пополнился 28-ю новыми пунктами. Этот перечень уже утвердило российское министерство по труду и социальной защите. Эксперт телеканала "360.ru", доцент Финансового университета при Правительстве Игорь Семеновский рассказал о том, как новобранец может попасть на альтернативную службу. Сейчас федеральный закон строго регламентирует, как именно гражданин может получить такое право. В первую очередь для этого необходимо само желание молодого человека и непосредственно его заявление.

Заявление надо подать за полгода до того, как начинается очередной призыв. <…> В этом заявлении вы должны указать, почему вы считаете, что несение воинской службы и воинской обязанности противоречит вашим убеждениям, либо вероисповеданию. Игорь Семеновский, юрист

К документу нужно приложить автобиографию и характеристику с места работы или учебы. Этот перечень "справок" нужно предоставить в военный комиссариат по месту нахождения, а также по месту проживания — там, где российский призывник состоит на воинском учете. Эксперт добавил, что пока что альтернативная гражданская служба — не очень распространенный институт для нашей страны. Призванных на такую службу составляет менее 0,3 процента от общего количества призывников.

Напомним, что новый закон вступил в силу 3 марта.

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Фото и видео: 360.ru