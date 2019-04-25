Губернатор планирует выполнить норму весеннего призыва на 100%

В некоторых районах возникли сложности.

В пятницу, 3 июля, стало известно, что в некоторых районах города возникла сложна ситуация с выполнением нормы призыва.

Из-за коронавируса призыв начался позже на месяц, уже после майских праздников. 1 июля были призваны 2 406 человек. В вооруженные силы отправлены 1 164 человека. За организацию отвечают 111 призывных комиссий. Оставшееся время до конца призыва (15 июля) губернатор призвал ежедневно проводить заседания комиссий, а также усилить работу по поиску уклонистов. Власти города, как отметил градоначальник, обязаны обеспечить 100% норму призыва.

Ранее мы писали, что Путин объявил призыв запасников на военные сборы.

Фото: Минобороны России