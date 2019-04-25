  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор планирует выполнить норму весеннего призыва на 100%
Сегодня, 19:30
51
smirenny

Губернатор планирует выполнить норму весеннего призыва на 100%

0 0

В некоторых районах возникли сложности.

В пятницу, 3 июля, стало известно, что в некоторых районах города возникла сложна ситуация с выполнением нормы призыва. 

Из-за коронавируса призыв начался позже на месяц, уже после майских праздников. 1 июля были призваны 2 406 человек. В вооруженные силы отправлены 1 164 человека. За организацию отвечают 111 призывных комиссий.  Оставшееся время до конца призыва (15 июля) губернатор призвал ежедневно проводить заседания комиссий, а также усилить работу по поиску уклонистов. Власти города, как отметил градоначальник, обязаны обеспечить 100% норму призыва.

Ранее мы писали, что Путин объявил призыв запасников на военные сборы.

Фото: Минобороны России

Теги: весенний призыв, военный призыв
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии