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В Петербурге и в Ленобласти сегодня выпали осадки в виде ледяного дождя
Сегодня, 19:12
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В Петербурге и в Ленобласти сегодня выпали осадки в виде ледяного дождя

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Однако в большинстве районов города никаких осадков не было.

Ледяные дожди пришли в Европейскую Россию. Их заметили сегодня, 27 ноября, в западных районах Ленинградской области и Петербурга. Об этом сообщил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Ледяные дожди добрались сегодня и до западных районов Ленинградской области. Их отметили метеостанции Кингисеппа и Воейково, а метеостанция Ломоносово фиксировала гололёд.

Кроме того, ледяные дожди капали  на юго-западе Петербурга. Однако в большинстве районов города никаких осадков не было.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в начале недели сохранится снежная и морозная погода.

Фото: Pxhere

Теги: климат, ледяной дождь, ленобласть, леус, погода в петербурге, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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