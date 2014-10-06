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Сегодня в Петербург придет небольшое потепление
Сегодня, 9:07
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Сегодня в Петербург придет небольшое потепление

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В городе на Неве столбики термометров покажут -6 градусов.

Сегодня, 27 ноября, в Петербурге немного потеплеет. Малоактивный атмосферный фронт с юга принесет в Северную столицу облачную погоду и небольшой снегопад. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе столбики термометров будут показывать -6 градусов, в Ленобласти до -14 градусов. Подует  юго-восточный ветер со скоростью до семи метров в секунду. Морозы на время отступят. 

Кроме того, в  Главном управлении МЧС России по Петербургу предупредили горожан о гололедице. Водителей и пешеходов призвать соблюдать осторожность и не спешить.

Ранее на Piter.tv: в  воскресенье в Ленобласти выпадет небольшой снег.

Фото: Pxhere

Теги: климат, леус, погода, природа, фобос
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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