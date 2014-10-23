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В Ленобласти в начале недели сохранится снежная и морозная погода
Сегодня, 13:44
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В Ленобласти в начале недели сохранится снежная и морозная погода

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В регионе обещают гололедицу.

В понедельник, 28 ноября, в Ленобласти обещают снежную и холодную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов выпадет снег, днем будет светить солнце. Дороги покроются льдом, поэтому водителям следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других автомобилей.

Столбики термометров в темное время суток покажут -4...-9 градусов. Днем температура воздуха составит -2...-7 градусов. 

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода в ленобласти, природа, прогноз погоды, снег
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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