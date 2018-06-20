Среднюю зарплату в Петербурге хотят поднять до 100 тысяч рублей

Cогласно последним данным средняя заработная плата в Северной столице составляет 60 тысяч рублей.

Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге должна вырасти до 100 тысяч рублей. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов после рабочего визита на производственную площадку "БИОКАД", где производят лекарства.

По словам действующего градоначальника добиться увеличения оплаты труда можно с помощью создания высокотехнологичных предприятий с высоко оплачиваемыми рабочими местами.

Отметим, что согласно последним данным средняя заработная плата в Северной столице составляет 60 тысяч рублей.

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Видео: Piter.TV, BIOCAD