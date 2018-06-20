Мигранты активнее всего скупают квартиры в Петербурге

В среднем сумма сделки составляет полмиллиона.

Самыми активными покупателями квартир в Петербурге стали мигранты. По словам юриста Ольги Безбородовой, сделка обходится в среднем в 500 тысяч рублей. Росреестр старается не регистрировать меньше одной четвертой доли, однако механизм пока проработан не до конца. Такая тенденция жителям Петербурга не по душе. По словам экспертов, добиться общественного порядка жильцы дома могут, прибегнув к традиции гражданской активности.

"Само ТСЖ может отразить в своих уставах дополнительные правила для жильцов. В частности, мигрантский контроль. Но запретить продажу долей, разумеется, они не могут", — подчеркнула Ольга Безбородова.

Специалисты отмечают, что приезжие - это хороший способ для агентств недвижимости и города заработать лишние деньги. За 2018 год иностранцы принесли в бюджет города 6,5 млрд рублей.

Видео: Piter.TV, YouTube