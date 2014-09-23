Северная столица вошла в тройку лидеров по дороговизне входа в семейную ипотеку

Петербург занял третье место по размеру первоначального взноса по семейной ипотеке

Санкт-Петербург вошел в тройку регионов России с самыми высокими первоначальными взносами по семейной ипотечной программе, уступив только Москве и Московской области, сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитического центра М2.

Средний размер первоначального взноса в Северной столице составляет 3 млн руб., что соответствует второму месту вместе с Московской областью. В Ленинградской области этот показатель достигает 2,4 млн руб. Максимальная сумма кредита по программе в Петербурге и Ленобласти составляет 12 млн руб., как и в столичном регионе.

По данным исследования, средняя сумма ипотечного кредита в Петербурге за первое полугодие 2025 года составила 6,9 млн руб. Доля города в общем объеме заявок по стране достигает 6,4%, что ставит его на третье место после Москвы (10,5%) и Краснодарского края (8,5%).

Ранее сообщалось, что 40% петербуржцев считают аренду жилья выгоднее ипотеки

Фото: Piter.tv