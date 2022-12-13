Количество региональных сделок на квартиры увеличилось в Петербурге

Лидеры среди покупателей — Мурманская область, Москва и Красноярский край.

Доля региональных сделок на первичном рынке недвижимости Петербурга выросла на 5% и достигла 46% к апрелю 2023 года. Об этом сообщили в Консалтинговом центре "Петербургская недвижимость".

По данным аналитиков, чаще всего недвижимость в северной столице с января по апрель покупали жители Мурманской области с долей в 6%. На втором месте представители Москвы и Московской области с отметкой в 5%, на третьем — гости из Красноярского края с показателем 4%.

Чаще всего доля иногородних покупателей увеличивается в августе и сентябре. В 2023 году ситуация изменилась.

В этом году рынок достиг пиковых значений по региональным сделкам раньше. Руководитель Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева.

По статистике, региональные покупатели приобретают жилье комфорт-класса. Самые популярные локации среди них — Красносельский, Невский и Приморский районы.

Отметим, что наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии. Средняя стоимость недвижимости— 7,9 млн рублей.

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